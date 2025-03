Suzy kuha: Hitra spomladanska kosila

Pripravili smo nekaj predlogov za hitro spomladansko kosilo, še več jih najdete na www.odprtakuhinja.si. Pa dober tek!

Regrat s karamelizirano čebulo, pirejem in jajčkom

Jed ima pravzaprav legendarni status: pire s krem­no špinačo, jajčkom na oko in ocvrto čebulo. V tem letnem času lahko namesto špinače uporabimo regrat. Trik je v tem, da čebulo res dolgo in temeljito karameliziramo in s tem zagotovimo, da bo pozornost jedca v celoti usmerjena v njen močni okus, ne v bolj grenki regrat, ki ga primešamo na koncu.

Sestavine:

* 8 dobrih pesti očiščenega regrata (če je večji, ga narežemo)

* 1 kg krompirja

* 50 dag masla (po želji več)

* približno 2 dl mleka (lahko tudi rastlinskega)

* 4 srednje velike čebule

* žlica masti

* 4 jajca

* sol, ščep muškatnega oreščka ali orientalskega kumina

Priprava:

1. Krompir olupimo, narežemo na kocke in v slani vodi skuhamo do mehkega.

2. Na tanke lističe narežemo štiri čebule, jih stresemo v ponev z nekaj masti in na srednje močnem ognju dušimo kakšne pol ure, da karamelizirajo in postanejo skoraj sladke. Vmes po potrebi prilijemo kak deciliter vroče vode.

3. Medtem v večjem loncu zavremo vodo in nekaj minut blanširamo očiščen in na manjše koščke narezan regrat. Ne predolgo, da se ne razpusti. Odlijemo in damo na stran.

4. Ko je krompir kuhan, ga odlijemo in čakamo, da čim več vode izpari, nato ga potisnemo na eno stran posode, na drugo prilijemo mleko (količina je odvisna tudi od sorte krompirja), na krompir damo na kose narezano maslo. Vrnemo na ogenj, ko mleko zavre, vse skupaj pretlačimo, solimo in damo na stran.

5. Polovico čebule vzamemo iz ponve, vanjo stresemo blanširan regrat in znova pogrejemo.

6. Na koncu se lotimo jajčk: na mast ubijemo za vsakega jedca eno, hitro solimo in še hitreje pokrijemo. Med peko imamo ravno nekaj minut za pripravo krožnika: razdelimo krompir, dodamo regrat s čebulo in preostanek karamelizirane čebule po vrhu.

7. Ko se na rumenjaku naredi bela povrhnjica, na krožnike razdelimo še jajčka in takoj postrežemo.

Regrat z jajckom in pirejem

Regratova solata s tortelini, slanino in toplim prelivom

Ste tudi vi navajeni regratovo solato jesti 'na toplo'? Tale je veliko, lepo, poceni in izdatno kosilo. Če vam recept ne bo všeč, se pritožite znamenitemu francoskemu chefu Ericu Ripertu. Njegov predlog za toplo omako, ki se dobro ujema z regratovo solato, smo uporabili v novi kombinaciji: še vedno je to solata, le da je testeninska in zelo dobro nasiti. Je pa to nova izpeljanka verjetno med ljudmi najbolj priljubljenega načina za uživanje v regratu: v topli solati s krompirjem, z nekaj popečenimi koščki nečesa svinjskega – bodisi slanine bodisi ocvirkov. In s toplim kisom! Nam se zdi odlična kombinacija, z ravno prav poudarki na pravem mestu.

Sestavine:

* 600 g tortelinov ali drugih suhih nadevanih testenin

* 4 velike pesti očiščenega regrata

* 100 g slanine ali pršuta

* 3 žlice kisa

* 0,6 dl smetane za kuhanje

Priprava:

1. Torteline skuhamo po navodilih na embalaži.

2. Slanino narežemo na koščke, velike za grižljaj, in jih na suho popražimo v ponvici, da se stopi del maščobe, robovi pa zahrustajo. Damo na stran.

3. V ponvico dolijemo kake tri žlice dobrega kisa in smetano ter temeljito pomešamo, ker se bo sicer smetana sprijela v grudice, ter vse skupaj segrejemo. Če polivke nastane premalo, prilijemo še nekaj tekočine od kuhanja testenin.

4. Ko so testenine kuhane, jih dobro odcedimo in v veliki skledi pomešamo z očiščenim in na obvladljivo velikost narezanim regratom, dodamo hrustljavo popečeno slanino in polijemo s kremno polivko.

Topla solata

Krhka pita s porom

Lažjo različico dobite, če polovico smetane nadomestite z mlekom, bogatejšo, če med por zamešate koščke slanine ali klobase.

Sestavine za testo:

* 250 g moke in še malo za delovno površino

* jajce

* 125 g masla

* ščepec soli

Nadev:

* 5 večjih stebel pora (750 g)

* 100 g poltrdega sira, 3 jajca, 2 dl smetane

* sol, poper

Priprava:

1. Iz sestavin zgnetemo krhko testo, ki naj v hladilniku počiva najmanj pol ure. Lahko ga pripravimo tudi dan prej, ovijemo v folijo ali vrečko in shranimo v hladilnik.

2. V lonec nalijemo malo vode in jo solimo. Por narežemo na kolobarje in ga damo v krop. Ko voda spet zavre, kuhamo še največ dve minuti, odcedimo in ohladimo, vodo prihranimo.

3. Testo narežemo na nekaj milimetrov debele rezine in z njimi obložimo namaščen in z moko potresen model za pito. Posamezne kose z rokami rahlo potlačimo, da je model povsem prekrit s testom. Ali testo razvaljamo in z njim obložimo model.

4. Sir grobo naribamo in stresemo v posodo k blanširanemu in ohlajenemu poru. Vse narahlo solimo, popramo in naložimo na testo.

5. Posebej v lončku razžvrkljamo jajca in jih pomešamo s smetano. Z jajčno mešanico prelijemo por, rahlo poravnamo in postavimo v segreto pečico. Pečemo pol ure pri 200 stopinjah.

6. Ponudimo kot samostojno jed ob solati iz naribanega korenčka s praženimi bučnimi semeni in bučnim oljem.

Pita s porom

Čemaževa juha

Čemaž nabirajte odgovorno – do sebe in drugih –, zoprni zamenjavi se najlažje izognemo tako, da ga posadimo doma. Če morda na vrtu gojimo tudi šmarnice in podleske, nabrane liste še enkrat preverimo! Ali ga nabiramo, šele ko dobi popke. Juha s čemažem v tem postnem času vedno pogreje in je tako zelo dobra. Z dodano žličko kurkume je še boljša!

Sestavine za 2:

* 3 večji krompirji

* šopek čemaževih listov

* od 5 do 6 dl vode

* 2 žlici rikote in ščepec kurkume

* sol in poper iz mlinčka, zvrhana žlica masla ghee

* še nekaj čemaževih popkov (po želji)

Priprava:

1. Krompir olupimo in narežemo na kocke, čemaž sesek­ljamo, nato oboje pomešano položimo na stopljeno maslo. Ko zadiši, zalijemo z mrzlo vodo, dodamo še sol in kurkumo ter kuhamo dvajset minut.

2. S paličnim mešalnikom samo malo zgostimo juho.

3. Na koncu razmešamo še rikoto in jo vmešamo v juho ter potresemo s čemaževimi popki. Na mizi popopramo – in uživamo!