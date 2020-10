Suzana Vidas Karoli menja dom in potuje

Radijska urednica Suzana Vidas Karoli je z družino prek aplikacije homeexchange oziroma zamenjava doma videla dobršen del sveta, ustavila pa jih ni niti korona. Letošnji dopust so preživeli na imenitnem, več kot 200 let starem posestvu v Bretaniji.Radijski novinar in voditelj Andrej Karoli, njegova žena Suzana Vidas Karoli in otroka Zara in Luka na vsakem potovanju doživijo čudovite trenutke, ki se jih z denarjem ne da kupiti. »Bili smo v več kot 20 hišah in stanovanjih po vsem svetu, v našem ljubljanskem stanovanju in v hiši na Hrvaškem v bližini Pulja pa je počitnice preživelo skoraj še enkrat toliko parov in družin,« ...