Suzana Perman: Prihaja čudovit čas izpolnjenih želja

Suzana Perman je rojena z ascendentom v tehtnici, kar ji koristi pri njenem delu, saj zna vedno pogledati obe plati medalje, je pravična, išče srednjo pot in harmonijo. Njena vladarica Venera je položena v tretjo hišo komunikacije, v odprtega strelca, kar prinaša vedoželjnost, optimizem, širok pogled na problematiko, s katero se ukvarja, veselje do izletov in potovanj, žilico za tuje jezike, svetovljanskost, simpatičnost, ker je zraven Neptun, tudi karizmo, talent za delo na televiziji, šesti čut in sposobnost vživljanja v sogovorca. Ker sta v isti hiši tudi Jupiter in Mars v kozorogu, zna naš...