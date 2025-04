Suzana Kozel s sodelavci v Rimu in Vatikanu (Suzy)

Novinarsko-voditeljska ekipa komercialne televizije se je nedavno mudila v Rimu in Vatikanu. Tam pa niso snemali, kot bi sprva pomislili, čeprav so se jim novinarske zgodbe ponujale na vsakem koraku.

»Tokrat smo kamero pustili doma, čeprav smo veliko posnetkov naredili s telefonom. Ideja o skupnem izletu je dolgo zorela in se na srečo uresničila. Nismo le sodelavci, ampak res dobri prijatelji, včasih pravimo, da dihamo kot ena velika družina,« se namuzne voditeljica jutranjega programa Suzana Kozel.

Navdušeni so bili nad vatikanskimi vrtovi, ki so bili dolgo časa zaprti za javnost. »Tam vlada res izjemna energija, pri košnji trave si vrtnarji verjetno pomagajo kar z ravnilom,« se pošali. Na cvetno nedeljo so imeli čast videti pokojnega papeža Frančiška.

»Kratko je pozdravil vernike, med katerimi je završalo. Vzdušje je bilo res nekaj posebnega,« se spominja. In ker je televizija medij, ki dela 24 ur na dan, se je ekipa iz italijanske prestolnice vrnila že po nekaj dneh. »Četudi je bil to kratek izlet, smo se s sodelavci lepo povezali in upam, da se to vidi in čuti tudi na zaslonu.«