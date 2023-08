Suzana Kozel: poljubčki kar dežujejo (Suzy)

Mama, zlata mama! To je himna, ki bi si jo zaslužila vsaka ženska, ki tako zavzeto skrbi za svoje najmlajše. Tudi sin in hčerka bi jo zapela Suzani Kozel, saj sta že nekaj časa na prvem mestu njene lestvice prioritet. Sicer ju je ljubkovalno poimenovala v 'enega majhnega in enega malo večjega klopa', v resnici pa se ne brani njunih otroških objemov in poljubčkov.

Naj bodo še tako slani od morja, zanjo so najslajši na svetu. Pomembno je le, da so redno na sporedu, ker je televizijska voditeljica med tistimi starši, ki prisegajo na izkazovanje čustev. Čeprav otroka zahtevata veliko pozornosti, se najde čas za nežnost s partnerjem Nikolo.

Poleti sta že namignila, da nekje v daljavi odzvanjajo poročni zvonovi. Kdaj bosta skočila pred oltar, ostaja skrivnost. Izvedeli smo le, da pridno vadita z obiski prijateljevih porok, in ko bosta nabrala dovolj kilometrine, bosta še sama okronala ljubezen.