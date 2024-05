Brežičan je nepogrešljiv na slovenskih glasbenih odrih. Tako sam kot s punco Majo ljudi v hipu spravi v dobro voljo. Gledalci TV Slovenija ga poznajo kot nadvse zabavnega glasbenika iz oddaje Kaj dogaja? »Nikoli si nisem predstavljal, da bi počel kaj drugega kot zabaval ljudi,« pravi. Po nešteto koncertih nastopih, špilih, čagah, feštah, porokah, pogrebih, slavjih, fantovščinah in dobesedno vsem, kar pride vmes, še vedno vsakič znova z veseljem sam, v duetu z Majo ali bendom The Rafters stopi na oder in nasmeji ljudi. »Biti muzikant je edino, kar sem si kot otrok predstavljal, da mi lahko usp...