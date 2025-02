Strokovnjakinja tradicionalne medicine: osteoporozo, obrabo sklepov in anksioznost lahko rešite tako ... (Suzy)

»Osteoporoza, obraba sklepov, težave s koleni in prostato, tinitus, posedanje hrbtenice, panični napadi in anksioznost so povezani z ledvicami,« pravi Veronika Plantan, strokovnjakinja za tradicionalno evropsko medicino.

»V tem organu je skladiščena naša življenjska esenca, dolgoživost, energija. Če živimo v strahu, ki izčrpava to energijo, si krajšamo življenje. Da ledvice začnejo slabeti, se kaže na laseh, ki prehitro osivijo, slabih zobeh, z izostankom menstruacije, neplodnostjo, sečni mehur bo na udaru.«

Moksanje je tradicionalna kitajska terapevtska metoda, ki vključuje segrevanje akupunkturnih točk na telesu z uporabo gorečega zelišča – pelina (Artemisia vulgaris). Gre za eno od metod tradicionalne kitajske medicine (TKM), ki se uporablja za spodbujanje pretoka energije (či), izboljšanje cirkulacije in lajšanje bolečin.

Ko doživimo šok, smo v krču strahu, zunanji dejavnik – mraz, zlahka vdre v telo in ledvice bodo na prvi frontni črti. Vladati mora ravnovesje. Če je ogenj v telesu zmanjšan, ga bo vdor mraza ugasnil, zato bo podprlo energijo ledvic gretje z moksanjem. Če imate mrzle roke in noge, vas vedno zebe, imate zjutraj prozoren urin, morate pogosto na vodo, jezik je obložen z belo oblogo in vlažen, grejte točke od sramne kosti navzgor proti popku za eno dolgo ped dolžine, pravi strokovnjakinja.

Natančno upoštevajte navodila, popka ne grejte. FOTO: Stefanamer Getty Images/istockphoto

Ob tem opozarja, da ne grejte popka! Moksajte točki ob gležnju, med kostjo in Ahilovo tetivo na obeh straneh noge ter dva prsta stran od hrbtenice ves ledveni del in malo navzdol. Ledvice lahko skoraj vedno moksate, le pri akutnem vnetju ne. Moksate lahko vnetje sečnega mehurja, tudi akutno. Ne moksamo pri oteženem uriniranju in motnem urinu. Izvajamo vaje za gretje ledvic, ker jih moramo imeti vedno na toplem, še navaja.