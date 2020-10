Strokovnjaka za diagnostiko : Vzrok za bolezen je vedno v duši

Strokovnjaka za diagnostiko in svetovanje po načelih tradicionalne evropske medicine sta Hildegardino kliniko ustanovila po dveh desetletjih študija in prakticiranja te starodavne umetnosti zdravljenja, proučevanju starih besedil in obravnavanju tudi najtežjih bolezenskih stanj na načine, kot so jih poznali pred stoletji. V njej sta združila znanje sv. Hiledgarde in Paracelsusa ter ga dopolnila z metodami iz drugih sistemov – moksanjem, ventuzami in magnetizmom.Sv. Hildegarda iz Bingna, redovnica, opatinja, zdravnica in znanstvenica, je delovala v 12. stoletju ter nam zapustila neprecenljivo znanje. Že v otroštvu je imela vizije, a ...