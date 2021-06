VSTOPAMO V ČAS VELIKE SILOVITOSTI

Storite, kar je treba, da si povrnete moč

Desetega junija sta se ob obročastem sončnem mrku znova aktivirali karmična os in dinamika sidranja energije prihodnosti v sedanjosti. Mrki običajno prihajajo v parih, tako je tudi drugi in zadnji mrk poletne sezone za nami še pred uradnim začetkom poletja. Kaj sta nam prinesla? Odprla sta vrata v novo in povišano stanje zavesti. Mogoče stvari še ne boste razumeli, vendar zagotovo veste, da so na poti nove priložnosti.