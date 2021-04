Stopila je iz sence Nine Pušlar

Če vam oko seže dlje od roba glasbenih odrov, ste na koncertih Nine Pušlar zagotovo opazili postavno spremljevalno pevko Ano Ferme. Prikupna 25-letnica je pela, plesala in igrala v muzikalih Cvetje v jeseni in Briljantina, že večkrat je nastopila tudi na Emi in Melodijah morja in sonca, zdaj pa je – sama.



No, tako vsaj prepeva v pesmi z naslovom Sama, v kateri se predstavlja kot odločna, samozavestna, emancipirana mlada ženska, ki počne in živi to in tako, kot hoče. Posnela jo je z ekipo, ki se je podpisala pod hite Nine Pušlar, Raiven, Neishe, Neomi in številnih drugih glasbenikov in glasbenic, zanimiv pa je tudi podatek, da Ana ni zvezda videospota.



»To vlogo sta po spletu naključij prevzeli kar moji psički,« pravi Mestinjčanka, ki se je na snemanje pripeljala z do roba naloženim kombijem rekvizitov, od pohištva do rož in vsega mogočega. »Na koncu pa se je ideja tako spremenila, da smo od vse tiste krame uporabili samo en stol,« se zasmeji ob spominih na zabavno snemanje.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: