Štiri legende, na eni fotografiji Jugoslavija v malem

Čeprav se na prvi pogled zdi, da so na fotografiji trije legendarni umetniki, nam iz ozadja maha še ena kultna znamka nekdanje skupne domovine. Zastava 750 ali po domače fičo je v resnici glavna zvezda tega posnetka, ki ga je ustvaril prijatelj izbrane družbe, še en izjemni ustvarjalni um, Marko Miladinović. Ta je v svoj kreativni studio sredi Ljubljane povabil vrhunskega igralca in režiserja Dragana Bjelogrlića ter glasbenika Sašo Lošića Lošo in Magnifica. V resnici je v en sam trenutek ujel Jugoslavijo v malem, saj vsak od njih zastopa svojo državo in obdobje, v katerem je zaslovel. Vsem pa sta skupna ljubezen in spoštljiv odnos do vsega, kar se je in se še vedno ustvarja na Balkanu, kjer se kljub razprtijam goji strast do kakovostne filmske in glasbene zapuščine.