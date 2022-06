Štiri bodoče kraljice na eni fotografiji

Norveška princesa Ingrid Alexandra je pred kratkim praznovala rojstni dan v družbi vseh pomembnih evropskih kraljevih hiš. Hči prestolonaslednika Haakona in princese Mette-Marit je druga v vrsti za norveški prestol, in čeprav je že januarja dopolnila 18 let, so bila praznovanja zaradi pandemije prestavljena, dokler se niso člani kraljevih družin iz različnih držav zdaj zbrali na slavnostni prireditvi, oblečeni, kot se za modrokrvneže spodobi.

Prelomnih osemnajst let!

Pred zabavo so se za fotografiranje zbrale štiri bodoče evropske kraljice in en bodoči veliki vojvoda. Osrednje mesto je seveda zasedla princesa Ingrid Alexandra v vijolični obleki in s tiaro, ki je nekoč pripadala njeni praprababici, švedski princesi Ingeborg.

Z njo so se družili 18-letna nizozemska princesa Catharina-Amalia in 20-letna belgijska princesa Elisabeth ter 10-letna švedska princesa Estelle in dveletni luksemburški princ Charles. Toliko lepote in pomembnosti na kupu pa že dolgo ne!