Število življenjske poti razkriva mojstra, ki ste vi!

Odpiramo vrata popolnoma drugačnim energijam, kot smo jih bili deležni do sedaj. Ali to pomeni, da bo končno mir? Ne. Energije se umirjajo šele po letu 2023. Vstopamo pa v mojstrsko leto 2022, za katero lahko z gotovostjo zatrdim, da bo ključno za vse nas; za človeštvo kot celoto in za vsakega posameznika.

A woman looks at the hands from which numbers fly out, numerology

Končnica 22 je posebna in v mojstrskem letu 2022 energije ne bodo več tako nihale, niti mi z njimi, bodo pa vse bolj intenzivne. Vrag je vzel šalo, bi lahko rekla. Število 22 simbolizira gradnjo za generacije, ki prihajajo. Vibracije tega števila so zelo močne in imajo dolgotrajen učinek, zato ga bodo imele tudi naše izbire in odločitve.

Bistvo teh let je delo na sebi, naša osebna preobrazba. Zavedanje, da smo vsi dragocen in neponovljiv del celote sveta. Zdaj ni čas za zatiskanje oči. Pa tudi ne za vse večjo razdvojenost, ki smo ji priča. Vsak izmed nas je svoj mojster. Vi ste edinstveni in edini na tem svetu. Ne glede na to, kako se počutite, ste delček mozaika sveta. Zato ne zanemarjajte lastne pomembnosti. Veste, katero je vaše število?

Seštevek vašega rojstnega datuma namreč nosi pomembne informacije o vas. Razkriva vaše talente in darove ter namiguje, kje vas čaka uspeh.

