Številne prednosti redne službe

V dneh, ko mnogi glasbeniki ne vedo, kako bodo skrpali začetek meseca s koncem, saj nastopov skorajda ni, je Luka Basi eden redkih, ki zaradi tega nima pretiranih skrbi in mu vsak mesec na tekoči račun pride plača. Postavni glasbenik se lahko pohvali še z enim velikim in pomembnim dosežkom v teh negotovih časih – redno zaposlitvijo.



To ima pri svojem mentorju in producentu Alešu Vovku Raayu, spretnem poslovnem človeku in kovaču številnih uspešnic za mnoge slovenske glasbenike. Tako Lukovo delo ni samo nastopanje, temveč po potrebi priskoči na pomoč tudi pri administrativnih in drugih delih v Raayevi pisarni.



Glasbenika ves čas tuhtata o novih načinih, kako bi se lahko približala občinstvu, po nekaj mesecih osame željnemu zabave. Glede na to, da koncertov še nekaj časa ne bo, bosta morala uporabiti vso svojo iznajdljivost.