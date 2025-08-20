VELIKAN KOMEDIJE

Steve Martin: 80 let velikana komedije (Suzy)

Ko vidimo njegov obraz, najprej pomislimo na vse komične vloge, ki jih je odigral.
Fotografija: Samo umori v stavbi (2023) Zadnja leta blesti v nadaljevanki, za katero je dejal, da bo najverjetneje zadnje, kar bo posnel pred upokojitvijo.
Samo umori v stavbi (2023) Zadnja leta blesti v nadaljevanki, za katero je dejal, da bo najverjetneje zadnje, kar bo posnel pred upokojitvijo.

R. S., FOTO: Profimedia
20.08.2025 ob 09:00
R. S., FOTO: Profimedia
20.08.2025 ob 09:00

Komik, ki je 14. avgusta dopolnil 80 let, je prejel pet grammyjev, emmyja in častnega oskarja, v zgodovino pa se bo zapisal kot eden najbolj zabavnih igralcev, ki v komediji nikoli ne razočara.

V petdesetih letih je kot študent delal v Disneylandu in se na kolidžu poigraval z zamislijo, da bi postal profesor filozofije, potem pa začel nastopati kot stand up komik.

Zbrali smo njegove najbolj zabavne vloge, ki vas bodo vsakič znova spravile v dobro voljo.

Bedak (1979) Med zvezde ga je izstrelil film, ki je navdušil samega Stanleyja Kubricka, da mu je potem ponudil vlogo v prvih verzijah filma Široko odprte oči, ki ga je dolgo razvijal. Veliko prizorov je Martin kar improviziral.
Bedak (1979) Med zvezde ga je izstrelil film, ki je navdušil samega Stanleyja Kubricka, da mu je potem ponudil vlogo v prvih verzijah filma Široko odprte oči, ki ga je dolgo razvijal. Veliko prizorov je Martin kar improviziral.
Letala, vlaki in avtomobili (1987) Film, ki je bil v ZDA uspešnica zahvalnega dne, je bil prav tako poln improvizacije, na začetku, preden so ga oklestili, pa dolg kar tri ure in petinštirideset minut.
Letala, vlaki in avtomobili (1987) Film, ki je bil v ZDA uspešnica zahvalnega dne, je bil prav tako poln improvizacije, na začetku, preden so ga oklestili, pa dolg kar tri ure in petinštirideset minut.
Nevestin oče (1991) Tako dobra komedija, da je dobila nadaljevanje in je še danes eden kultnih poročnih filmov. Sedemnajstmilijonski proračun se jim je kar nekajkrat povrnil, saj je film v blagajne prinesel dobrih sto milijonov evrov.
Nevestin oče (1991) Tako dobra komedija, da je dobila nadaljevanje in je še danes eden kultnih poročnih filmov. Sedemnajstmilijonski proračun se jim je kar nekajkrat povrnil, saj je film v blagajne prinesel dobrih sto milijonov evrov.
Bilko Debilko (1996) Film, ki se ga radi spominjajo njegovi oboževalci, govori o Bilku, ki si kruh služi v vojski, čeprav o njej nima pojma in nanjo gleda bolj kot na rekreacijo.
Bilko Debilko (1996) Film, ki se ga radi spominjajo njegovi oboževalci, govori o Bilku, ki si kruh služi v vojski, čeprav o njej nima pojma in nanjo gleda bolj kot na rekreacijo.
Količinski popust (2003) Tudi ta film si je zaslužil nadaljevanje: kritikov ni prepričal, a gledalci so ponoreli od navdušenja. Še danes je eden najbolj priljubljenih božičnih filmov.
Količinski popust (2003) Tudi ta film si je zaslužil nadaljevanje: kritikov ni prepričal, a gledalci so ponoreli od navdušenja. Še danes je eden najbolj priljubljenih božičnih filmov.
Prodajalka (2000) V njem je nastopil ob Claire Danes in Jasonu Schwartzmanu, nastal pa je po njegovi lastni istoimenski noveli.
Prodajalka (2000) V njem je nastopil ob Claire Danes in Jasonu Schwartzmanu, nastal pa je po njegovi lastni istoimenski noveli.
Rožnati panter (2006) Še en film, ki je potreboval nadaljevanje, ga je prikazal kot inšpektorja Clouseauja.
Rožnati panter (2006) Še en film, ki je potreboval nadaljevanje, ga je prikazal kot inšpektorja Clouseauja.
Ljubezen, ločitev in nekaj vmes (2009) Kot novi potencialni ljubimec lika Meryl Streep, ki se zaplete v nekaj nedoločnega s svojim bivšim možem, ki ga igra Alec Baldwin, je bil odličen v vlogi, v kateri ni tako smešen.
Ljubezen, ločitev in nekaj vmes (2009) Kot novi potencialni ljubimec lika Meryl Streep, ki se zaplete v nekaj nedoločnega s svojim bivšim možem, ki ga igra Alec Baldwin, je bil odličen v vlogi, v kateri ni tako smešen.
Prejel pet grammyjev, emmyja in častnega oskarja.
Prejel pet grammyjev, emmyja in častnega oskarja.

