Ste za povezavo višjih vibracij?

Pred leti sem opazila, da si nekateri ljudje v resnici ne želijo, da se premaknemo naprej in se dvignemo, ker so prestrašeni. Nekateri ne poznajo koncepta 5. dimenzije oz. svetlobe – vse to jih globoko plaši. Zato boste opazili, da vas nekateri vlečejo nazaj v 4. in 3. dimenzijo. Seveda ne delajo tega namenoma, ampak ker jih je strah, da vas bodo izgubili. Ljudje se bojijo spremembe, ker nimajo informacij, nimajo vpogleda in vizije. Kdaj nas je strah? Ko nimamo informacij. Kdaj nas ni strah? Ko imamo informacije in zaupamo. Kako zaključim svoje videonasvete? Iščite prave informacije – danes pa dodajam še, da poslušajte ...