Ste tudi vi reševalec drugih?

Se velikokrat spravite v situacije, v katerih rešujete druge? Partnerje, prijatelje, sodelavce, starše ... Včasih sem tudi sama pomagala vsem naokoli. Ljudje so samo začeli govoriti o težavi, že sem dajala predloge, kako lahko rešijo stvar, predvsem pa iskati rešitve, kako jim bom pomagala. Bila sem reševalka. Potem pa sem ob začetkih svojega poslanstva ugotovila, da ne morem pomagati ljudem, če me ne prosijo za pomoč in ne vprašajo za nasvet. Potem pa je na meni, ali čutim, da bi jim pomagala, ali ne.Zdaj poslušam ljudi o njihovih težavah, in šele ko mi rečejo, da potrebujejo pomoč, jim pomagam. Velikokrat vidim, da ...