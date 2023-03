Ste slišali za nov podvig Domna Kumra?

Če ne bi bilo tako naporno, bi bilo že kičasto. Česa tako spektakularnega Domen Kumer še ni doživel. Pravi, da se je bilo vredno namučiti, vstati sredi noči in splezati na vrh najvišjega vrha Karavank. Grintovec ga je namreč pozdravil s prvim sončnim vzhodom, odkar se navdušuje nad gorami. Še pred leti bi se zgrozil, če bi mu kdo rekel, da se bo prelevil v strastnega hribolazca. Danes pa si meseca brez alpinističnih podvigov ne more več zamisliti.

Na Grintovec se je povzpel še po trdi temi, da bi pravi čas dosegel vrh.

»Tišina in lepota narave, ki te nagradita tam zgoraj, sta neprecenljivi. Takšne trenutke je najlepše deliti s peščico izbranih prijateljev in grozljivo bi si očital, če bi se še naprej upiral pohodništvu. Gre za poseben adrenalin in zasvojenost, saj ima zdravilne učinke za človeško psiho in kondicijo. Ob tem pa dobiš še navdih za kako pesem,« navdušeno pove, prežet z vtisi jutranjih gorskih žarkov.