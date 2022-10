Staš je pravi mali virtuoz

»Modrijanov podmladek gre pa čisto po očetovih stopinjah,« so ob simpatični fotografiji, ki so jo objavili na svojem uradnem profilu na facebooku, zapisali člani priljubljenega ansambla. Da se ljubezen do glasbe prenaša iz roda v rod, dokazujejo prav vsi izmed njih, zvoke narodno-zabavne glasbe pa obožujejo tudi njihovi najmlajši, v tem primeru petletni Staš, sin Roka Švaba.

Malček je nedvomno dokaz, da rek, da jabolko ne pade daleč od drevesa, še kako drži, saj svojemu očetu ni le podoben kot jajce jajcu, temveč prav tako goji posebno ljubezen do harmonike, ki se jo je učil igrati, že takoj ko je shodil. Deček je očeta nemalokrat spremljal na nastopih, kadar pa to ni mogoče, meh raztegne v domači dnevni sobi in se mu pridruži med igranjem na televiziji.