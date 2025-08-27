PRIZNANJE ZA IGRALCA

Starši bi Benedictu Cumberbatchu izbrali drugačen poklic (Suzy)

Oba sta bila igralca in nista želela, da bi sin šel po isti poti, temveč da bi študiral pravo in postal odvetnik.
Fotografija: Mednarodno cenjen je postal zaradi posebnega videza, ki kljubuje stereotipom, in izjemno prepoznavnega glasu.
Mednarodno cenjen je postal zaradi posebnega videza, ki kljubuje stereotipom, in izjemno prepoznavnega glasu.

Britanski igralec Benedict Cumberbatch spada med zvezdnike, ki niso iskali slave, a jih je ta našla. Čez dober mesec, 25. septembra, bo na filmskem festivalu v Zürichu osebno prevzel zlato oko, glavno filmsko nagrado za življenjsko delo ali največji prispevek v filmski industriji, ki jo podeljujejo na tem festivalu. V utemeljitvi izbora so poudarili njegovo karizmo, inteligenco, poseben glas in vlogo v filmu The Thing With Feathers, posnet po romanu Bridkost je stvar s peresi Maxa Porterja, pri katerem je sodeloval tudi kot koproducent.

Ko je v seriji Votla krona: vojna dveh rož igral kralja Richarda III., je izvedel, da sta v sorodu v 16. kolenu.
Oče in mama zvezdnika, ki je prejšnji mesec dopolnil 49 let, sta bila oba igralca in nista želela, da bi sin šel po isti poti, temveč da bi študiral pravo in postal odvetnik. To naj bi bil njegov načrt B, če mu ne bi uspelo v družinskem poslu, je nekoč dejal v šali. Študiral je dramsko umetnost in diplomiral iz igre ter med študijem in kmalu po njem igral v različnih gledaliških klasikah, kot so Shakespearove drame.

Z ženo sta se spoznala leta 2009, s sinovi živita v Veliki Britaniji.
Uveljavil se je na britanskih odrih, svetovno slavo pa dosegel kot Sherlock Holmes v seriji Sherlock, s katero si je priigral nagradi emmy in peabody ter nominacijo za bafto. Upodobil je Stephena Hawkinga v filmu Hawking in Alana Turinga v Imitaciji igre, za katero je bil nominiran za oskarja in zlati globus. Z vlogami v filmih Moč psa, Peta oblast in Kurir si je utrdil sloves izjemno raznolikega igralca. Znan je tudi po glasovni igri, posodil je glas zmaju Smaugu in liku Saurona v trilogiji Hobit in sodeluje kot pripovedovalec v dokumentarcih BBC-ja ter National Geographica.

Le redko se pojavlja v rumenem tisku, slovi po skrbi za okolje in zavzemanju za trajnost ter je letos z ženo, gledališko režiserko in dramatičarko Sophie Hunter, praznoval deseto obletnico zakona. Imata tri sinove, Christopherja, Hala in Finna, ter rad pove, da je očetovstvo zanj največji izziv, a tudi največja čast. Hvaležen je, da si lahko izbira projekte, ki mu omogočajo ravnovesje med kariero in družino.

V znanstvenofantastičnem filmu Zvezdne steze: V globino teme je prepričljivo upodobil maščevalnega Nooniena Singha.
