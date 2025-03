Utrujenost, zaskrbljenost, negativna čustva in strahovi so v različnih obdobjih odraščanja otrok povsem običajni, podobe superžensk, ki zmorejo vse in še več, izkrivljene in neresnične. Pomembno je, da si na glas priznamo, da ne zmoremo in ne obvladamo vsega, s čimer ni nič narobe. Naše sogovornice in izkušene mamice pravijo, da je materinstvo umetnost potrpežljivosti, nenehnega učenja in prilagajanja. Najbolj brana in priljubljena slovenska pisateljica Desa Muck nikoli ni olepševala vloge mame. Hkrati se je po najboljših močeh trudila, da bi hčerke vzgojila v samosvoje in poštene ženske. Že ...