Starata se kot dobro vino

Pravijo, da se moški starajo kot vino – z leti so vedno boljši. Živ dokaz, da je v tem nekaj resnice, sta kuharski mojster Bine Volčič in njegov dobri prijatelj in televizijski kolega, vrhunski slaščičar Karim Merdjadi.



Bine je namreč pred kratkim v svojem računalniškem arhivu izbrskal deset let staro fotografijo, na kateri s Karimom nazdravljata s pivom, to pa je primerjal s fotografijo, ki je nastala letos med snemanjem kuharskega šova MasterChef Slovenija. Ugotovil je, da sta s Karimom kot dobro vino, prijatelji pa so mu pritrdili in zagotovili, da sta iz leta v leto videti bolje in da jima brada pravzaprav odlično pristaja. Pred desetimi leti njuna obraza nista bila tako zelo poraščena, danes pa sta z bujnejšim okrasjem izjemno šarmantna, so dodale pripadnice nežnejšega spola in jima tako popihale na dušo.