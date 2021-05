Stara ljubezen nikoli ne zarjavi

Jennifer v svojem avtu

Spet skupaj?

Igralka, pevka in plesalkaje pred kratkim razdrla zaroko z nekdanjim igralcem bejzbola. Čeprav ostajata v prijateljskih in poslovnih odnosih, saj imata kar nekaj skupnih podjetij in naložb,ne izgublja časa.Pred kratkim so tako budne oči paparacev opazile, da je igralcapred njegovim domov pobral bel Jenniferin avtomobil in ga odpeljal k njej domov. Bila sta eden prvih parov, ki so ju med letoma 2002 in 2004 vlačili po tabloidih in zasledovali, kamorkoli sta šla, nadeli pa so jima tudi ime Bennifer.Pevka je na enem od svojih albumov njemu posvetila večino pesmi, med drugim skladbo Dear Ben. Pred skoraj 20 leti sta bila zaročena, a sta poroko odpovedala le dan pred velikim dogodkom. Ona je snela prstan z rožnatim diamantom in se precej na hitro poročila, on pa je menda zapadel v depresijo. Igralec se je leto dni pozneje poročil z. Oba sta v vmesnem času imela otroke in se tudi ločila, v intervjujih pa drug o drugem vedno govorila le v presežnikih.»Ljudje so bili do nje tako nesramni, seksistični in rasistični,« je januarja letos dejal Ben. »O njej so pisali grde, zlobne reči, ki jih danes ne bi mogli, saj bi bili zagotovo odpuščeni. Danes je levinja, ki jo spoštujejo zaradi njenega dela, dosežkov in tega, od kod prihaja, kot si seveda zasluži!« Jennifer je pred petimi leti povedala, da je bila v trenutku, ko ga je spoznala, prepričana, da je pravi. »Če bi bili drugačni časi in drugačne okoliščine, kdo ve, kaj bi se zgodilo. A sva se resnično ljubila.«Priznala je še, da je bilo zaradi njunega razhoda njeno srce prvič resnično zlomljeno in da je bil zakon ztakrat bolj obliž na rano. Seveda pa vsi komaj čakamo, da vidimo, ali sta z Benom zdaj res obudila stare strasti.