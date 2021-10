Štajerec je postal Ljubljančan

Mladi glasbenik Žan Serčič, ki je kot producent v zadnjih letih sodeloval s številnimi slovenskimi glasbeniki, kot so Jan Plestenjak, Eva Boto in Anabel, se je pred kratkim odločil za velik korak. Štajerec se je zaradi številnih poslovnih obveznosti in dejstva, da večino časa preživi na drugem koncu Slovenije, preselil v prestolnico.

»Ampak Štajerec bom pa vedno v srcu!«

Oboževalke je razveselil s seksi fotografijo iz novega stanovanja, ob tem pa je priznal, da je hvaležen, da lahko živi svoje sanje. »Predobro se zavedam, da tukaj nisem zaradi sebe, ampak zaradi oboževalcev, ki me leta in leta spremljajo in poslušajo mojo glasbo,« je hvaležen Žan, ki je zaradi selitve še vedno malce vzhičen. »Sedaj prijateljem ne bom več razlagal, da moram prvi domov z zabave, saj me čaka vožnja na Štajersko. Ampak Štajerec bom pa vedno v srcu!« še pravi mladi glasbenik.