Sta šla res vsem na živce?

Naposled je le izšla ena najbolj težko pričakovanih knjig o kraljevi družini. Finding Freedom je knjiga, ki sta jo napisala Carolyn Durand in Omid Scobie o Meghan Markle in princu Harryju ter njunem preboju iz okvirov kraljeve družine. Biografije menda nista odobrila, a v njej vseeno najdemo veliko informacij, za katere nismo povsem prepričani, da niso zrasle na njunem zelniku.



Za vas smo zbrali nekaj najpomembnejših:

1. Trenutno poteka kar šest tožb, ki sta jih vložila, a na to knjigo se še nista spravila. V njej so zbrani pogovori z več kot 100 viri, ki so jima zelo blizu, zato je v njej najbrž veliko resnice.

2. Osebje Buckinghamske palače je bilo menda zelo odkrito nenavdušeno nad Meghan, tako kot nekateri starejši člani kraljeve družine. Eden med njimi ji je menda rekel »Harryjeva starleta«, drugi pa so govorili, da ima res veliko prtljage.

3. Med Williamom in Harryjem vlada napetost, ki je posledica tega, da ga je starejši brat poskušal posvariti, da preveč hiti v tej zvezi. Podobno mu je namignil tudi prijatelj. Harry je užaljeno ohladil odnose.

4. Kate in Meghan nista sovražnici, le bore malo imata skupnega in zato se nobena kaj preveč ne trudi za odnos.

5. Ker sta vedela, da sta veliko vredna, sta želela nadzirati svojo blagovno znamko, zato nista razumela, zakaj jima to v družini zamerijo, saj sta menila, da pritegneta veliko pozornosti.

6. Še preden sta naznanila, da se umikata, so bili v družini v tako slabih odnosih, da sta menila, da prav oni obveščajo medije o določenih podrobnostih.

7. Kraljico je odločitev zelo prizadela. Čeprav sta želela govoriti z njo takoj po novem letu, ju je zavrnila in sestanek določila za konec januarja, v upanju, da bo Harry o tem malce premislil, Meghan pa se bo vrnila v Kanado k sinu. Njen vpliv na princa je bil premočan.