Srna med jeleni

Ines se je zbližala z rogatimi lepotci.

Naj bo na odru, na plaži, med sprehodom po ulici ali pri hranjenju živali,je vedno brezhibno urejena. Pevka zelo dosledno skrbi za svoj videz, in čeprav se zdi, da je obisk domačije z jeleni samo za namene poziranja, to ne drži. Je namreč zaprisežena ljubiteljica vseh vrst živali, naj bodo to hišni ljubljenčki ali gozdna bitja, samo da je lahko v njihovi bližini. To jo pomirja in razbremeni vsakršnega stresa, hkrati pa je druženje z ljubkimi štirinožnimi prijatelji najboljša terapija. Glede na njeno postavo in videz bi lahko rekli, da se je srna na dveh nogah znašla med jeleni, ki se niso mogli upreti njenim čarom, ji s slastjo jedli z rok in se brez skrbi pustili božati. V resnici komaj čakajo, da jih spet obišče.