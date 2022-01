Srhljivo razkritje Joan Collins

Igralka Joan Collins je v novem dokumentarnem filmu To je Joan Collins spregovorila o mračnih podrobnostih iz svojega zasebnega življenja, o katerih je vsa ta leta molčala. Zelo mladi se ji je uspelo prebiti v svet filma, tik po tem, ko je zaigrala uporniško najstnico v filmu I Believe in You, pa je spoznala prvega moža Maxwella Reeda, o katerem je razkrila, da jo je omamil in posilil.

»Star je bil 31 let, jaz pa sem bila 17-letna devica. Ko sem bila v njegovi hiši, me je omamil. Sredi noči sem prišla k sebi, zbudila sem se v njegovi dnevni sobi, medtem ko je on seksal z menoj. Moja mati bi v tistih časih rekla, da me je 'izkoristil', danes pa temu rečemo posilstvo na zmenku,« je dejala 88-letnica. Priznala je, da se je z Reedom poročila, ker jo je bilo tako zelo sram.

»Če ne bi bila tako nedolžna glede seksa in tega, kako bi morale stvari potekati, tega ne bi naredila. Vendar sem se počutila krivo, zato sem vseeno rekla 'da',« je dejala. Z Maxwellom, ki naj bi jo pozneje poskušal tudi prodajati starejšim moškim, je ostala poročena štiri leta.