Srečno leto, posebno naklonjeno odnosom

VLADVINA KOVINSKEGA BIVOLA

Kitajsko novo leto, ki temelji na luninem ciklusu, se začenja 12. februarja in bo trajalo do 31. januarja 2022. Bivolova energija je negovalna, kaže usmerjenost k praktični in utemeljeni samooskrbi. Je močan in zanesljiv, zato moramo v tem letu najti načine, kako biti močni in zanesljivi sami zase. Začenja se leto za organizacijo in trdo delo, prizadevanja pa obljubljajo nagrade in obilje. Srečno leto bo, posebno naklonjeno odnosom, tako prijateljskim kot romantičnim, zaradi kovinskega bivola pa bo dobro tudi za urejanje družinskih razmer.