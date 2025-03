Srečni Vincent Cassel: Spet zaljubljen v brhko lepotico (Suzy)

Oseminpetdesetletni francoski igralec Vincent Cassel je po ločitvi od druge žene Tine Kunakey, ki bo letos dopolnila osemindvajset let, že dobro leto dni zaljubljen v Narah Baptista, ki je od nje starejša za celo leto dni. Zdaj sta se z Narah prvič, odkar sta pred dvema mesecema povila sina Caetana, pojavila na sloviti plaži Ipanema v Braziliji, od koder je brhka manekenka.

Deček je igralčev četrti otrok in prvi sin, saj ima s prvo ženo Monico Bellucci hčerki Devo in Léonie, s Tino še Amazonie. Cassel, ki poleg francoščine tekoče govori še angleško, italijansko, portugalsko in pogovorno ruščino, je v Riu de Janeiru živel kar pet let in ima brazilsko državljanstvo.

Na plaži jima je družbo delala še njegova hčerka Léonie, ki v nasprotju s starejšo sestro za zdaj še nima manekenskih ambicij. Več kot očitno jih ima na drugačen način njen oče, ki zadnja leta skoraj zbira manekenke.