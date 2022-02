IGRALEC

Srečni Sebastian Cavazza: Ajda je usodna ženska

Med intervjuvanci, ki jih Vesna Milek izprašuje za serijo pogovorov Rdeče in črno pod okriljem Mercatorja, se je znašel tudi izjemni igralec, ki sicer nerad daje intervjuje, a je priznal, da je pristal na pogovor iz 'službene dolžnosti', saj je bil posnet ravno v času predvajanja Leninovega parka in Doline rož, druge in tretje pripovedi v seriji zgodb o inšpektorju Tarasu Birsi. Spregovoril je o svoji družini, pokojnem bratu dvojčku, o avdicijah in svoji fatalni ženski.