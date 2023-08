Srečna Renée Zellwegger: Naposled našla svojega princa

Po dveh letih globoke ljubezni, ki sta jo večino časa skrbno varovala le zase, je dvakratna oskarjevka Renée Zellwegger sprejela zaročni prstan Anta Ansteada, s katerim naj bi se zdaj kaj hitro in zelo skromno tudi poročila. Čeprav je kot Bridget Jones postala ljubljenka občinstva, so jo tako utrujala vprašanja novinarjev, ki so jo ves čas spraševali le o njenem videzu in teži, da se je odločila umakniti iz javnega življenja in tudi snema vse redkeje. Naslednje leto bo praznovala petinpetdeseti rojstni dan in zdi se, da srečnejša še ni bila.

Zelo dobro se razume tudi z Antovimi otroki, pomaga mu celo skrbeti za najmlajšega Hudsona iz njegovega drugega zakona, ki šteje skoraj štiri leta. Igralka do sedaj ni imela pretirane sreče v ljubezni, saj je hodila z Jimom Carreyjem, Bradleyjem Cooperjem in Jackom Whitom, poročena pa je bila le enkrat: štiri mesece z glasbenikom Kennyjem Chesneyjem. Zdaj je očitno dočakala svojo pravljično družino.