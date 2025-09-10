Srečna Nina Osenar Kontrec: Povezani za vedno (Suzy)

Prvi šolski dan ni poseben le za otroke, ampak tudi za starše. V družini Kontrec so se razveselili, da je Marlon pogumno zakorakal v tretji razred. Mama, voditeljica Nina, je ob tem pomislila, kako hitro mineva čas, in se še toliko bolj poglobila v pomen medsebojnega razumevanja.

»Vsak dan znova sem hvaležna za ljubezen, ki se pretaka med nami. Najin 'tretjesonček' pridno raste in naju osrečuje. Lepo in radi se imamo in smo kot ena slonja družina. Povezani za vedno,« se je raznežila ob začetku šolskega leta. Vanj je stopila z novo pričesko in stilsko dovršena ter usklajena s sinkom. Sicer si ona še vedno ravna kodre, zato pa se ti toliko bolj bohotijo na mali radovedni bučki njenemu 'žirafku', kot ga ljubkovalno kliče.