PRVI ŠOLSKI DAN

Srečna Nina Osenar Kontrec: Povezani za vedno (Suzy)

Voditeljica je pomislila, kako hitro mineva čas ...
Fotografija: Dejan, Marlon in Nina so radostna triperesna deteljica.
Odpri galerijo
Dejan, Marlon in Nina so radostna triperesna deteljica.

T. M., foto osebni arhiv/Instagram
10.09.2025 ob 09:00
T. M., foto osebni arhiv/Instagram
10.09.2025 ob 09:00

Prvi šolski dan ni poseben le za otroke, ampak tudi za starše. V družini Kontrec so se razveselili, da je Marlon pogumno zakorakal v tretji razred. Mama, voditeljica Nina, je ob tem pomislila, kako hitro mineva čas, in se še toliko bolj poglobila v pomen medsebojnega razumevanja.

»Vsak dan znova sem hvaležna za ljubezen, ki se pretaka med nami. Najin 'tretjesonček' pridno raste in naju osrečuje. Lepo in radi se imamo in smo kot ena slonja družina. Povezani za vedno,« se je raznežila ob začetku šolskega leta. Vanj je stopila z novo pričesko in stilsko dovršena ter usklajena s sinkom. Sicer si ona še vedno ravna kodre, zato pa se ti toliko bolj bohotijo na mali radovedni bučki njenemu 'žirafku', kot ga ljubkovalno kliče.

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Suzy voditeljica Dejan Kontrec Nina Osenar družina otroci sin sreča

Priporočamo

Premium
Gasilka Irena umrla na naši najlepši gori
Vremenoslovci spremenili napoved: znano, kdaj bo še posebej hudo
Na mizi predlog pokojninske reforme: poglejte, kaj predvideva
Ursula von der Leyen nagovorila evroposlance: Evropa se je znašla v boju

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Gasilka Irena umrla na naši najlepši gori
Vremenoslovci spremenili napoved: znano, kdaj bo še posebej hudo
Na mizi predlog pokojninske reforme: poglejte, kaj predvideva
Ursula von der Leyen nagovorila evroposlance: Evropa se je znašla v boju

Izbrano za vas

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.