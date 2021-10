Srečna Jerica Zupan: Hvala, da si me izbral

Čeprav nam je Jerica Zupan pokazala samo del sinovega obraza, je to povsem dovolj, da se raznežimo. Za vsako mamico je njen otrok najlepši, a ne pretiravamo, če pripomnimo, da je Mars pravi lepotec med najmlajšimi.

Tega se zaveda tudi radijska voditeljica, ki se v teh čustveno nabitih trenutkih sprašuje: »Lubek, kaj ti je bilo, da si me izbral za mami, če pa ne znam? No, takrat nisem znala, zdaj pa sem vedno bolj pripravljena na najino skupno pot. Postaja mi jasno, zakaj sta se najini življenji združili, in vsak dan mu povem, da mu ob meni ne bo hudega. Drug od drugega se učiva in prepričana sem, da sva najboljša zaveznika,« je odločna Zupanova, ki je tudi ta nepozabni trenutek izkoristila, da ustvari nekaj prelepih fotografskih spominov.