Srečko Katanec oddal mlajšega sina!

Mnogo ženinov in nevest je zaradi posebne situacije poroko prestavilo na mirnejše čase. Mlajši sin nogometne legendein njegova izvoljenkapa sta se odločila za poroko na zadnjo julijsko soboto, le teden dni za tem, ko je ženinova mamapraznovala abrahama.Mladoporočenca sta pripravila prekrasen obred, na katerem so uživali njuni sorodniki in prijatelji. Par dni pred poroko je bodoča nevesta imela še dekliščino v Sečovljah, skupaj z Ianom Oskarjem pa sta malo za šalo, malo zares vadila plesne korake še na osrednjem trgu v Trstu. Ko pa je šlo zares, sta bila prekrasna ženin in nevesta in marsikomu so se orosile oči, ko sta si na Štajerskem obljubila večno zvestobo.Ženin, ki je odlični osebni trener in ima telo natrenirano do zadnje mišice, se niti na poročnem slavju ni mogel upreti vragolijam in je svate zabaval celo s hojo po rokah.