Sreča je na konjskem hrbtu (Suzy)

Eve Černe Avbelj smo vajeni v najrazličnejših kostumih opernih vlog, ki jim posoja svoj glas in stas, ali v večernih oblekah na pop odrih. Ko ugasnejo odrske luči, pa si najraje obleče jahalne hlače in škornje ter se zavihti na konja. Te plemenite živali so njena ljubezen že od malega.

V najstniških letih je bila prepričana, da se bo ukvarjala samo z njimi, dneve preživljala v hlevu ter kidala, trenirala in tekmovala. Sedem let je namreč tekmovala v preskakovanju ovir. Zaradi tega športa je velikokrat padla, vendar je padci niso odvrnili od jahanja. Nasprotno, dodobra so jo utrdili, da se jih zdaj ne boji več, kar ji zelo prav pride tudi v vsakdanjem življenju, ko pridejo razne preizkušnje. Eva pa se še zdaj zelo rada zavihti v sedlo. Uživa v svobodi, naravi in tudi pobegu pred tehnologijo.