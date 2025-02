Srčni Nik Marolt iz MasterChefa: z dobrotami crklja sodelavce (Suzy)

Polfinalist devete oddaje šova MasterChef Nik Marolt je tako simpatičen fant, da bi ga vsaka mama želela za zeta. Ne le da je nadvse spreten v kuhinji, temveč je tudi nadvse ekološki. Že v šovu je namreč navduševal z iznajdljivostjo in pokazal, kako v kuhinji porabiti čim več sestavin in čim manj stvari vreči v smeti.

Še vedno z užitkom vrti kuhalnico in se smuka za štedilnikom. Že pred časom je odkril še kopico svojih talentov: »Z veseljem sodelujem z Radiem Center, vodim kuharske delavnice in se poskušam ukvarjati z videodelavnicami in snemanjem kuharskih in drugih oddaj,« je povedal. Svoje radijske sodelavce rad pocrklja z različnimi dobrotami. Velikokrat jim prinese enostaven, a slasten klasičen in preprost jogurtov kolač z višnjami in čokolado, ki ga je pekla njegova babica.