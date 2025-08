Srčna Severina osrečila Kati (89) in Cvetko (83) (Suzy)

Za nekatere je bil to le navaden koncert, za stanovalki DSO Vrtojba, 89-letno Kati Rogelja in 83-letno Cvetko Zuljan pa je bil obisk Avditorija Portorož, kjer je nedavno nastopila hrvaška zvezdnica Severina, nepozaben dogodek. Izlet v Portorož jima je skupaj z direktorico DSO Vrtojba Ano Petrič omogočilo gibanje Prijazno življenje, ki si prizadeva za socialno aktivacijo starejših.

Severinini veliki oboževalki sta neznansko uživali v njenih uspešnicah, a nista niti slutili, da ju bo pevka med koncertom pozdravila in jima namenila srčen govor. S tem se večer še ni zaključil, saj je sledilo osebno srečanje s hrvaško zvezdnico, ki je simpatični upokojenki pustilo brez besed. »Imam jih skoraj 90, a česa takšnega še nisem doživela. Zame je bil to izjemno lep in čustven dan,« je vtise strnila Kati, ki bo letos praznovala jubilej. Čustev ni skrivala niti Severina, ki je navdušeni oboževalki stisnila v objem.

»Ne potrebujemo veliko. Samo lepo besedo in družbo,« sta Kati in Cvetka soglasno sklenili in dejali, da je omenjeni večer v njunih srcih dobil posebno mesto.