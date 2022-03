Srčen sprejem v domači 'Wajdovšni'

Čeprav slovenska abeceda ne pozna črk x, y in w, ponekod veliko uporabljajo w. Denimo Ajdovci svojemu mestu nikoli ne rečejo drugače kot Wajdovšna. In nedavno je bilo tam zelo veselo, saj so pripravili sprejem domačinki, smučarki Andreji Slokar, prvi meščanki, ki je nastopila na zimskih olimpijskih igrah in v slalomu dosegla izvrstno peto mesto.

Andrejo so na osrednjem trgu, kjer se je trlo njenih podpornikov, ganili do solz. Nista manjkala pa niti slastna torta, v katero je zarezala vrhunska športnica in jo podelila s svojimi meščani, niti posebno priznanje župana za izjemne dosežke. Ponosen na hčerko je bil tudi oče Andrej, sicer eden najbogatejših Slovencev.

Ukvarja se z izdelavo sladoleda in čokolade v Sloveniji in tujini. Njegova hči si je nato vzela nekaj prostih dni, nato pa se bo spet posvetila svoji uspešni športni karieri.