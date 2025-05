Srce parajoča usoda Priscille Presley: Izgubila moža, hčerko in vnuka – ostala z vero v zapuščino Elvisa (Suzy)

Priscilla Ann Wagner se je rodila v Brooklynu v New Yorku in se v otroštvu veliko selila, ker je njen očim delal v letalstvu. Pri 14 letih je med bivanjem v Nemčiji spoznala Elvisa Presleyja in z njim začela razmerje, ki je zaznamovalo večino njenega javnega življenja. Poročila sta se leta 1967 in imela hčerko Liso Marie, a so bili pritiski slave prehudi, zato sta se leta 1973 sporazumno ločila.

Dvajsetletna Priscilla še pred poroko z Elvisom

Po njegovi smrti je prispevala k temu, da je Graceland postal uspešen muzej. Kot poslovna ženska je poleg skrbi za Elvisovo zapuščino ustvarila parfume, posteljnino in podobne izdelke, in igrala v filmih Gola pištola in žajfnicah Dallas ter Melrose Place. Ukvarjala se je tudi z dobrodelnostjo in pravicami živali.

Usodni da je izrekla 1. maja 1967.

V osemdesetih je nastopila v Dallasu.

Trenutno se še naprej zavzema za zapuščino kralja rokenrola, nastopa na javnih prireditvah ter ostaja dejavna na področju zabave in dobrodelnosti. Pred petimi leti je zaradi samomora izgubila vnuka Benjamina, tri leta pozneje zaradi bolezni še hčerko Liso Marie, ostale so ji le tri vnukinje: Riley, Finley in Harper.

Igrala je v vseh treh delih Gole pištole: v tretjem z Lesliejem Nielsenom in Anno Nicole Smith.

Bila je tudi ena od zvezd v oddaji Zvezde plešejo.

Ljubezni po Elvisu ni bilo veliko, saj je bila raje poslovna ženska. Na fotografiji z bivšim, režiserjem Nigelom Lythgoejem.

Priscilla s hčerko Liso Marie in vnukinjami Riley, Harper in Finley, ko so v Hollywoodu pustile odtise svojih rok v svežem cementu.