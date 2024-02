Spustite travmatične dogodke (Suzy)

»Pomislite na travmatičen dogodek, ko ste bili psihično, mentalno ali čustveno zlorabljeni. Lahko je to ločitev, smrt bližnjih, nesreča ali bolezen, kar vas najbolj mori.

Podrobno opišite dogajanje, čeprav je boleče, čim več podrobnosti, kaj se je zgodilo, kako ste se počutili, kaj ste razmišljali. Nato najdite miren kraj. Dogodku boste odvzeli ostrino in čustveni naboj. Brez tega bo namreč spomin nevtralen in zaradi njega ne boste več trpeli. Z dihanjem boste očistili čustva in si povrnili energijo, ki vam jo je črpal spomin.

Dihajte in potegnite izgubljeno energijo nazaj vase. Prepoznajte povezavo med energijo in čustvi. Vsa energija okoli dogodka je vaša, sami lahko upravljate z njo, ni treba, da jo uporabite za trpljenje. Izdihnite in spustite zastalo energijo, žalost, sram, strah, krivdo. Naj ostanejo v preteklosti. Ne morejo vas raniti, če jim ne dovolite.

Dihajte, dokler ne čutite, da je proces končan. Morda ga boste morali ponoviti, a sčasoma se boste spominjali zadeve nečustveno in sproščeno,« pravi šaman don Jose Ruiz.