Spustite, pripnite si pas in počakajte na pristanek

Če se sprašujete, o kakšnem trenutku govorim, pomislite na letalo, ki se pripravlja na pristanek. Pripeti si moramo varnostne pasove in se pripraviti na nekaj neprijetnih tresljajev in turbulenc, preden začne upočasnjevati in se spuščati. V tej fazi smo navdušeni, da bomo kmalu prispeli, morda pa tudi malce tesnobni zaradi vseh stvari, ki bi šle lahko vendarle narobe. Navsezadnje se večina težav na letalu pojavi med vzletom in pristankom. No, tako nekako mislim, da si boste vse skupaj lažje predstavljali. Čeprav boste v tem mesecu začutili nekaj udarcev in opazili naraščajoče napetosti, je v zvezdah zapisano, da bomo ...