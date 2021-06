Sproščena Serena Williams po tekmi na počitnice

Najuspešnejši teniški igralci so se v preteklih tednih zbrali v Evropi na odprtem prvenstvu Francije in Američanka Serena William ni bila izjema. Zvezda belega športa iz Francije tokrat sicer ni odnesla pokala, bo pa iz dežele zaljubljencev, odlične hrane in dobrih vin zagotovo ohranila kup lepih spominov. Športnici se je namreč na tekmovanju pridružila triletna hči Olympia. Ljubka malčica, ki zna tudi sama že spretno vihteti lopar, je mamo spremljala na pripravah in si iz VIP-lože ogledovala njene teniške nastope, po koncu tekmovanja pa se je z njo odpravila na morje. Temnopolti lepotici sta si privoščili oddih v prestižnem letovišču Eden Roc na jugu Francije, kjer so ju v objektive ujeli radovedni paparaci. Dekleti sta bili odlične volje in popolnoma sproščeni, slavna mama pa ni delovala prav nič slabe volje, čeprav njen rezultat na Roland Garrosu ni bil tako bleščeč, kot je vajena. Svojima princesama je v Franciji ves čas delal družbo tudi Serenin mož in Olympijin oče Alexis Ohanian.

