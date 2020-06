Sproščena Mojca Mavec: Gozd jo duhovno napolni

»Že moja nona me je učila.«

Televizijska voditeljicani le simpatičen obraz, ki se nam smehlja z malih zaslonov, temveč tudi ena najbolj znanih popotnic pri nas, ki je prečesala dobršen del sveta. Čeprav je bila že marsikje in videla marsikaj, se najraje zateče v gozd, ki je od nekdaj njeno zatočišče in najljubša učilnica. Mojca je nekoč dejala, da smo lahko presrečni, da živimo v Sloveniji, saj imamo veliko gozdov.»Že moja nona me je učila, kako poslušaš šumenje dreves. Stari hrast ali Kosovelovi bori. Na Krasu so od nekdaj znali slišati vsako drevo posebej,« je hvaležna za naravne lepote, ki jih premore naša državica.