Spretna Tanja Postružnik: z glino v tišino

Kaj bi brez dobrih sosedov?! O njih bi imela veliko povedati voditeljica Tanja Postružnik Koren. Eden bolj prijaznih in ustvarjalnih je arhitekt Matic Benet iz Kranjske Gore, ki jo je navdihnil, da se je začela intenzivneje posvečati glini.



»Sprva sem kupovala njegove izdelke, nato pa mi je zaupal, da ima peč, in dala sem pobudo za izdelovanje velikih glinenih skled. Skupaj sva razvila tudi skledo, primerno za sadje in kruh. Deluje kot eksponat, da ga imaš z veseljem na mizi. Zdaj imava najin dizajn. Ravno te dni bova spet ustvarila tri, da bom z njimi obdarila prijateljice. Naj poudarim, da gre za malce daljši postopek izdelovanja, saj je vsak izdelek glaziran in se ga dvakrat peče,« nam razloži in pove, da je to ena izmed njenih protistresnih terapij.



»Zelo rada ustvarjam z rokami, še posebej, če je tišina. To si lahko globoko v sebi ustvarim le tako, da se zamotim. Okoli sebe imam nenehno glasove, bodisi otrok, sodelavcev, ljudi na splošno, delo z zemljo, gobarjenje, čebelarjenje ter glina pa so moji pobegi v tišino,« nam še zaupa in se veseli novih kreativnih uric.