Spretna gospodinja Vesna Pernarčič

Covid-19 je na glavo obrnil življenje mnogih. Vesna Pernarčič obožuje svoje delo, a ko ga ni mogla opravljati, se je že spomladi razveselila nenadnega prostega časa. Igralka, ki se je gledalcem priljubila v nadaljevankah Ena žlahtna štorija in Mame, se je posvetila razvijanju kulinaričnega obzorja. Poglobila se je v peko z drožmi – in že kmalu je iz njene kuhinje omamno dišalo po domačem kruhu. Njeni trije otroci so se seveda zelo razveselili eksperimentiranja, saj je to pomenilo vsak dan kaj svežega in okusnega. In ker ji je šlo tako dobro od rok, je peko ambiciozno nadgradila: odločila se je z drožmi pripraviti še ...