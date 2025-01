Odpri galerijo

Sharon Osbourne Dvainsedemdesetletna žena Ozzyja Osbourna in ena od voditeljic oddaje The View nikdar ni priznala, da je uporabila zdaj že skoraj zloglasno zdravilo, vendar je njen obraz močno premenjen. Ker se rada zateka k lepotnim posegom, je mogoče, da so pripomogli k njenemu videzu, a ko na hitro izgubimo težo, so gube hitreje opazne, obraz pa močno upade.