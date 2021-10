Spremenjeni Brendan Fraser: Zbogom, depresija!

Leta ne prizanašajo nikomur in zvezdniki niso nobena izjema pri tem. Čas je pustil svoje sledi tudi na priljubljenem igralcu fantazijskih filmov, komedije George iz džungle in akcijskega spektakla Mumija Brendanu Fraserju. A čeprav kanadsko-ameriški igralec ni več postavni mladenič, kakršnega smo poznali v devetdesetih letih, se je v zadnjem času znova postavil na noge in ima na obrazu širok nasmešek.

Kot kaže, so ga težka leta, ki so jih zaznamovali ločitev od žene, s katero imata tri sinove, spolni napad, ki naj bi ga doživel leta 2003, in smrt njegove matere, pahnila v hudo depresijo. Zdaj je videti, da se je uspešno izvlekel iz temačnega razpoloženja in krenil s polno paro naprej. V bližnji prihodnosti si bomo lahko ogledali kar tri njegove filme, trenutno pa snema enega z naslovom Bratje, v katerem nastopa tudi osemkratna nominiranka za oskarja Glenn Close.