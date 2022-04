Spremenjene znane Slovenke: osupnile s preobrazbo pričeske (FOTO)

Na vrata je potrkala pomlad, ki prinaša spremembe, za ženske pa je splošno znano, da vsako čustveno krizo ali veselje proslavijo z novo pričesko.

Zadnji dve leti bi marsikatera rada pozabila, saj sta bili zelo zahtevni, zato jih je nemalo obiskalo svojega najljubšega frizerja.

S preteklostjo so opravile tako, da so si omislile drugačen stil, nekatere pa so svoj naravni odtenek okrasile z novo barvno paleto.

Ljubezen jo je opogumila za eno najdrznejših preobrazb doslej. Novopečena kratkolasa Nika Zorjan je najboljši dokaz, da se ženstvenost ne skriva v dolžini las, ampak v samozavesti.

Obraz Tine Gorenjak je primeren za vsakršen stil, zato nas ne preseneča, da blesti tudi s kratko pričesko. Morda pa nam želi s tem sporočiti, da le ne bo večno samska.

Končno je do izraza prišla ognjevita in borbena narava Erike Žnidaršič. Voditeljičina naravna barva je bila dolgo tarča njenega frizerja, ki si je tokrat dal duška in jo potopil v golaž.

Če ste se spraševali, kam so izginili lasje Lada Bizovičarja, vam ekskluzivno razkrivamo, da jih je velikodušno poklonil svoji Aneli Šabanagić, ki lahko z novimi podaljški brez zadržkov konkurira najbolj lasatim zvezdam turbofolka.

V Prekmurju je ugotovila, da pravzaprav ni tako slaba kuharica.

Jelena Aščič, novinarka RTV Slovenija, v Ljubljani, 24. junija 2016. [avtor:Hočevar Uroš]

Erika Žnidaršič 17.09.2020 [Erika Žnidaršič,RTV Slovenija,voditelji,televizija,Tarča]

Anela Šabanagić.