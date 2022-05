Spremenjena in seksi vstopa v poletje

Če je ženska srečna in zadovoljna, so takšni tudi vsi okoli nje. S tem se strinja tudi simpatična pevka Lea Sirk, ki zadnje dni ne more skriti navdušenja. Tokrat nad barvo las, ki je nekoliko temnejša, kot smo je pri njej sicer vajeni.

»Skoraj ni barve las, ki je ne bi preizkusila,« je po novem podvigu v frizerskem salonu priznala pevka, ki je še pred kratkim navduševala z vijolično barvo las. Dvaintridesetletnica, ki je novembra lani rodila tretjega otroka, sina, ki sta ga s partnerjem in košarkarjem Alenom Hodžićem poimenovala Tai, že dolgo ni bila videti tako zadovoljna in tudi njeni sledilci in sledilke se strinjajo, da postavna Lea, ki kljub natrpanemu urniku in trem otrokom z redno telovadbo krepi telo in duha, izžareva energijo izpopolnjene ženske.