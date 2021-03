Sprejmite stvari in ne bodo imele več moči nad vami

Prepričana sem, da ste že slišali za srednjo pot, za zlati rez, trenutek zdaj in točko 0. Vsi opisi govorijo o enaki stvari. Kaj v resnici to pomeni? Nevtralnost, sredino in sprejemanje situacije, okoliščin. V resnici takrat ne reagiramo, ampak sprejemamo. Lahko bi rekli, kot da nimamo mnenja, smo samo v zavedanju, da je vse popolno. Kakršna koli odstopanja od zlate sredine so vedno nezdrava. Pa naj bo to hrana, šport, hobi ali tudi duhovnost. Zato vedno poskrbite, da ste v zmernih mejah, nevtralnih mejah. In to je tudi trenutni izziv duhovnosti. V sebi imamo dva pola, ki ju je treba spraviti...